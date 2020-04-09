Путин призвал регионы вводить адекватные меры для борьбы с коронавирусом

Меры по борьбе с коронавирусом должны быть сбалансированными и адекватными реальной ситуации в каждом регионе, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в четверг, 9 апреля.
По его словам, принимаемые меры не должны навредить работе системообразующих предприятий, в частности оборонно-промышленного комплекса.
8 апреля российский лидер сделал большое заявление перед совещанием с губернаторами. Он призвал россиян проявить терпение и ответственно подойти к режиму самоизоляции. Также глава государства дал ряд поручений: правительству надлежит проработать вопрос установления ежемесячных выплат и введения повышенных страховых гарантий для медиков, которые работают с зараженными. Главам регионов поручено обеспечить готовность медучреждений к приему пациентов.
По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в РФ превысило десять тысяч в 81 регионе. За весь период умерли 76 россиян, выздоровели 698 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения