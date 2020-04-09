Путин призвал регионы вводить адекватные меры для борьбы с коронавирусом

Меры по борьбе с коронавирусом должны быть сбалансированными и адекватными реальной ситуации в каждом регионе, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в четверг, 9 апреля.

По его словам, принимаемые меры не должны навредить работе системообразующих предприятий, в частности оборонно-промышленного комплекса.

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8 апреля российский лидер сделал большое заявление перед совещанием с губернаторами. Он призвал россиян проявить терпение и ответственно подойти к режиму самоизоляции. Также глава государства дал ряд поручений: правительству надлежит проработать вопрос установления ежемесячных выплат и введения повышенных страховых гарантий для медиков, которые работают с зараженными. Главам регионов поручено обеспечить готовность медучреждений к приему пациентов.

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в РФ превысило десять тысяч в 81 регионе. За весь период умерли 76 россиян, выздоровели 698 человек.

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