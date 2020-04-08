Путин высказался о закрытии регионов из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин высказался о закрытии регионов из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с губернаторами, трансляция которого доступна на видеохостинге YouTube.

Глава государства выступил против закрытия транспортного и пассажирского сообщения в регионах и массового ограничения работы предприятий.

Также Путин поставил перед регионами неотложную задачу по борьбе с коронавирусом — обеспечить готовность медучреждений. Глава государства призвал существенно нарастить ресурсы и возможности медучреждений. По его словам, все вопросы по борьбе с коронавирусом нужно решать быстро и оперативно.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе; 63 человека умерли, 580 — выздоровели.

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