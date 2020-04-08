Путин поручил обеспечить страховыми гарантиями работающих «на передовой» медиков

Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос введения повышенных страховых гарантий для медиков, которые находятся «на передовой» и работают с зараженными коронавирусом. Об этом он заявил во время совещания с губернаторами и министрами. Его трансляцию вел телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.

Глава государства отметил, что гарантии должны быть обеспечены за счет федерального бюджета и организованы так же, как это сделано для личного состава российских вооруженных сил.

Ранее Путин говорил, что медработникам надо доплачивать за работу с инфицированными. Он предложил установить специальную федеральную выплату на три месяца начиная с апреля. Для врачей она составить 80 тысяч рублей, медперсонала — 50 тысяч, младшего медперсонала — 25 тысяч. Врачи скорой получат 50 тысяч рублей, фельдшеры и водители скорых — 25 тысяч.

По данным на 8 апреля, в России насчитывается 8672 зараженных в 81 регионе. Большинство из них находятся в Москве и области. Вируса пока нет только на Чукотке, в Республике Алтай, Туве и Ненецком автономном округе.

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