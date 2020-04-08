Путин поручил обеспечить страховыми гарантиями работающих «на передовой» медиков

Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос введения повышенных страховых гарантий для медиков, которые находятся «на передовой» и работают с зараженными коронавирусом. Об этом он заявил во время совещания с губернаторами и министрами. Его трансляцию вел телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.
Глава государства отметил, что гарантии должны быть обеспечены за счет федерального бюджета и организованы так же, как это сделано для личного состава российских вооруженных сил.
Ранее Путин говорил, что медработникам надо доплачивать за работу с инфицированными. Он предложил установить специальную федеральную выплату на три месяца начиная с апреля. Для врачей она составить 80 тысяч рублей, медперсонала — 50 тысяч, младшего медперсонала — 25 тысяч. Врачи скорой получат 50 тысяч рублей, фельдшеры и водители скорых — 25 тысяч.
По данным на 8 апреля, в России насчитывается 8672 зараженных в 81 регионе. Большинство из них находятся в Москве и области. Вируса пока нет только на Чукотке, в Республике Алтай, Туве и Ненецком автономном округе.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения