Путин заявил о необходимости бороться за жизнь каждого больного с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости быть готовыми бороться за жизнь каждого больного с коронавирусом. Об этом он сказал в ходе встречи с губернаторами, трансляция ведется на YouTube.

Глава государства попросил руководителей региона действовать быстро, собранно и профессионально. «Прошу вас дорожить временем и каждым рублем, своевременно решать проблемы», — добавил Путин.

Также президент поручил Минфину дать возможность регионам самим определять, на чем сконцентрировать ресурсы для борьбы с вирусом.

Глава государства уже дважды обращался к нации из-за распространения коронавируса на территории страны. В первом выступлении от 25 марта Путин заявил о введении нерабочей недели с 28 марта по 4 апреля для борьбы с новым заболеванием. Позже, 2 апреля, в ходе обращения президент объявил весь апрель в стране нерабочим.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев. За весь период распространения коронавирусной инфекции в России зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

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