Названо доминирующее мнение на совещании у Путина по коронавирусу

На совещании у президента России Владимира Путина по коронавирусу доминировало мнение о том, что введение режима самоизоляции было единственным правильным решением. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По его словам, целью встречи не было принятие решения. «Вчера именно был разговор, чтобы понять рекомендации медиков (...) и обменяться мнениями относительно возможных траекторий развития динамики», — сказал Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что самоизоляция необходима, чтобы разорвать цепочки распространения коронавируса.
Ранее Путин отметил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден. По словам главы государства, России в ситуации с коронавирусом крайне важно учиться на чужих ошибках, а не на своих.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев. За весь период распространения коронавирусной инфекции в России зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения