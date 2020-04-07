Путин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы государства, России в ситуации с коронавирусом крайне важно учиться на чужих ошибках, а не на своих. «Все решения должны быть соразмерны и адекватны угрозе распространения», — сказал он.
Также Путин отметил, что в борьбе с коронавирусом является обеспечение безопасности и здоровья людей.
За последние сутки в России выявили свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 11 человек, выздоровели 88. Общее число случаев превысило семь тысяч.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 100 странах. Вспышка переросла в пандемию, сейчас больше всего заболевших в США, Испании и Италии. Во всем мире более 1,2 миллиона заражений.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения