Путин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, России в ситуации с коронавирусом крайне важно учиться на чужих ошибках, а не на своих. «Все решения должны быть соразмерны и адекватны угрозе распространения», — сказал он.

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Также Путин отметил, что в борьбе с коронавирусом является обеспечение безопасности и здоровья людей.

За последние сутки в России выявили свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 11 человек, выздоровели 88. Общее число случаев превысило семь тысяч.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 100 странах. Вспышка переросла в пандемию, сейчас больше всего заболевших в США, Испании и Италии. Во всем мире более 1,2 миллиона заражений.

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