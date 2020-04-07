Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 1154 новых случаев коронавируса в 43 регионах, больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба столицы.

В столице за последние сутки зарегистрировано 607 случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге — 69 случаев, в Московской области — 67. Далее следуют Брянская и Калининградская области — там заразилось по 32 и 29 человек соответственно. По 19 человек с коронавирусом зарегистрировано в Ставропольском крае, в Пензенской области и в Ханты-Мансийском автономном округе. На одного человека меньше — в Ямало-Нанецком автономном округе.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 7497 в 81 регионе. 58 человек с коронавирусом умерли, выздоровели 494 человека. В стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.

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