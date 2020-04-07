Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 1154 новых случаев коронавируса в 43 регионах, больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба столицы.
В столице за последние сутки зарегистрировано 607 случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге — 69 случаев, в Московской области — 67. Далее следуют Брянская и Калининградская области — там заразилось по 32 и 29 человек соответственно. По 19 человек с коронавирусом зарегистрировано в Ставропольском крае, в Пензенской области и в Ханты-Мансийском автономном округе. На одного человека меньше — в Ямало-Нанецком автономном округе.
С начала эпидемии в России зарегистрировано 7497 в 81 регионе. 58 человек с коронавирусом умерли, выздоровели 494 человека. В стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения