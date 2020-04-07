Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило семь тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 7497. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Случаи выявлены в 81 регионе. Большинство из них зарегистрированы в Москве — 5181, в Московской области — 454, Санкт-Петербурге — 295, в Коми — 101. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.
За последние сутки в России выявили свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 11 человек, выздоровели 88.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 100 странах. Вспышка переросла в пандемию, сейчас больше всего заболевших в США, Испании и Италии. Во всем мире более 1,2 миллиона заражений.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения