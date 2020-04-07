Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило семь тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 7497. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Случаи выявлены в 81 регионе. Большинство из них зарегистрированы в Москве — 5181, в Московской области — 454, Санкт-Петербурге — 295, в Коми — 101. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

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За последние сутки в России выявили свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 11 человек, выздоровели 88.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 100 странах. Вспышка переросла в пандемию, сейчас больше всего заболевших в США, Испании и Италии. Во всем мире более 1,2 миллиона заражений.

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