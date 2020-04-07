Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростой

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с распространением коронавируса непростой, но совершенно не безнадежной. Слова главы государства приводит РИА Новости.
Путин поблагодарил медработников за рекомендации, которые они формулируют для всех органов власти с целью принятия эффективных решений. «Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями», — добавил он.
Ранее 7 апреля Путин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, в этой ситуации крайне важно учиться на чужих ошибках, а не на своих. Кроме того, президент отметил, что все жители страны теперь стали вирусологами.
С начала эпидемии в России зарегистрировано 7497 зараженных в 81 регионе. По официальным данным, 58 человек с коронавирусом умерли, выздоровели 494 человека. В стране осталось только четыре субъекта, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения