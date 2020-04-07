Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростой

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с распространением коронавируса непростой, но совершенно не безнадежной. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Путин поблагодарил медработников за рекомендации, которые они формулируют для всех органов власти с целью принятия эффективных решений. «Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями», — добавил он.

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Ранее 7 апреля Путин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, в этой ситуации крайне важно учиться на чужих ошибках, а не на своих. Кроме того, президент отметил, что все жители страны теперь стали вирусологами.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 7497 зараженных в 81 регионе. По официальным данным, 58 человек с коронавирусом умерли, выздоровели 494 человека. В стране осталось только четыре субъекта, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.

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