Президент России Владимир Путин призвал избежать чужих ошибок в борьбе с коронавирусом. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает РИА Новости.

«Пик эпидемии еще не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества», — сказал глава государства.

Президент призвал внимательно отслеживать ситуацию. Он подчеркнул, что все решения должны быть соразмерны и адекватны угрозе распространения коронавируса.

По последним данным, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, почти 500 человек выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!