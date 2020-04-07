Путин описал ситуацию с коронавирусом словами «мы теперь все вирусологи»

Президент России Владимир Путин описал ситуацию с распространением коронавируса фразой «мы теперь все вирусологи, вся страна стала вирусологами». Его слова приводит РИА Новости во вторник, 7 апреля.

Глава государства подчеркнул, что мнение настоящих специалистов в вопросах борьбы с коронавирусом по-прежнему важно.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 7497 зараженных в 81 регионе. По официальным данным, 58 человек с коронавирусом умерли, выздоровели 494 человека. В стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!