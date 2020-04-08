Путин дал неотложную задачу по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин дал регионам неотложную задачу по борьбе с коронавирусом — обеспечить готовность медучреждений. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с губернаторами, трансляция которого доступна на видеохостинге YouTube.
Глава государства призвал существенно нарастить ресурсы и возможности медучреждений. По его словам, все вопросы по борьбе с коронавирусом нужно решать быстро и оперативно.
Также Владимир Путин поручил Минфину дать возможность регионам самим определять, на чем сконцентрировать ресурсы для борьбы с вирусом.
Ранее российский лидер заявил, что пик распространения нового вируса в стране еще не пройден, однако, по его словам, ситуация небезнадежная. Об этом же заявлял премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, власти должны быть готовы к ухудшению ситуации.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе; 63 человека умерли, 580 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения