Кремль отреагировал на данные об отправке россиян в неоплачиваемые отпуска

Вопросы выплаты зарплат людям в нерабочие дни находятся в компетенции правительства и оперативного штаба, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данные о Центра стратегических разработок (ЦСР) о массовой отправке людей в неоплачиваемые отпуска. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
«Ситуация является предметом постоянного мониторинга. На это обращается внимание. Но будут ли и какие будут приниматься меры — это к правительству», — сказал Песков.
Так он отреагировал на замечание журналиста о том, что многие предприятия отправили людей в отпуска без сохранения зарплат.
7 апреля в ЦСР сообщили, что почти треть российских компаний принудительно отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска на нерабочей неделе.
Ранее президент Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил весь апрель нерабочим. По его словам, это позволит снизить скорость распространения коронавируса. Он также подчеркнул, что за работниками сохраняется заработная плата.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения