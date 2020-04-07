Россиян отправили в неоплачиваемые отпуска во время нерабочей недели

Почти треть российских компаний принудительно отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска на нерабочей неделе, объявленной в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрос ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».

Почти половина (49 процентов) фирм перевела сотрудников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, более 20 процентов компаний сократили зарплаты, не меняя количества рабочих часов. Кроме того, каждое пятое предприятия перевело работников на удаленный режим, денег также стали платить меньше. Увольнения на первой нерабочей неделе, когда проводился опрос, начались в 16 процентах фирм.

По распоряжению президента, нерабочим остается весь апрель. Путин указывал при этом, что заработная плата работникам должна быть сохранена.

По последним данным, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом, умерли более 50 человек.

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