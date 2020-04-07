Президент Владимир Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России и попросил специалистов высказаться по этому вопросу. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 7 апреля.

В частности, в ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией президент спросил, возможно ли сократить количество нерабочих дней, когда многие предприятия приостановили свою работу. Глава государства также попросил участников совещания дать прогнозы на ближайшую перспективу.

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Ранее во вторник Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден. Он призвал учиться на чужих ошибках, а не на своих.

По последним данным, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели почти 500 человек.

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