Президент Владимир Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России и попросил специалистов высказаться по этому вопросу. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 7 апреля.
В частности, в ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией президент спросил, возможно ли сократить количество нерабочих дней, когда многие предприятия приостановили свою работу. Глава государства также попросил участников совещания дать прогнозы на ближайшую перспективу.
Ранее во вторник Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден. Он призвал учиться на чужих ошибках, а не на своих.
По последним данным, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели почти 500 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения