Врач дал ответ на вопрос Путина о сокращении нерабочих дней

Директор института «Микроб», ученый-микробиолог Владимир Кутырев дал ответ на вопрос президента России Владимира Путина о возможности сокращения числа нерабочих дней в апреле. Об этом сообщает РИА Новости.
«Делать прогнозы можно будет через неделю», — сказал врач.
В ходе прошедшего 7 апреля совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией Путин спросил, возможно ли сократить количество нерабочих дней, когда многие предприятия приостановили свою работу. Глава государства также попросил участников совещания — среди них были сам Кутырев, микробиологи Александр Гинцбург, Вадим Говорун и другие ученые — дать прогнозы на ближайшую перспективу. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.
По последним данным, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели почти 500 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения