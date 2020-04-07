Россиянам отказали в повышении зарплат за апрель

Роструд разъяснил порядок начисления зарплат за апрель, который объявлен в стране нерабочим, и отказ повышать оплату тем людям, которые продолжают трудиться. Об этом пишет «Интерфакс».

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«Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере», — пояснили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей из-за эпидемии коронавируса. Однако затем глава государства выступил перед нацией с повторным обращением, в котором продлил нерабочий период до конца апреля.

Согласно распоряжению президента, россияне, которые не работают в течение месяца, получат зарплату в обычном размере. Сотрудникам, которые продолжают трудовую деятельность, работодатель не обязан платить повышенный оклад.

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