Оценено влияние коронавируса на доходы россиян

Из-за пандемии коронавируса реальные денежные доходы россиян в 2020 году могут сократиться более чем на пять процентов. К такому выводу пришли аналитики АКРА и экономисты Альфа-банка, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК. Эксперты указывают, что снижение, которое граждане могут почувствовать по итогу нерабочего апреля, станет максимальным с 2014 года.
Аналитики указывают, что сокращение доходов произойдет из-за карантинных ограничений, роста безработицы и девальвации рубля. Предполагается, что экономическая активность в апреле снизится примерно на 20 процентов, и это приведет к закрытию ряда небольших компаний.
По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, число зараженных коронавирусом в России превысило шесть тысяч человек. Больше всего новых случаев в Москве (591), Московской области (82) и Петербурге (35).
По указу президента, апрель в стране объявлен нерабочим. В Москве из-за пандемии без работы могут остаться до миллиона человек. В основном это касается работников сферы услуг.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения