Предсказана доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

В Москве из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться до миллиона человек. Как прогнозируют в столичном отделении «Деловой России», в основном это относится к работникам сферы услуг, сообщает «Коммерсантъ».

По подсчетам, примерно 400 тысяч человек работают в общепите, 300 тысяч — заняты в креативной индустрии, 200 тысяч — в фитнес-сфере и индустрии спорта, 160 тысяч — в гостиницах и отелях. «В некоторых отраслях, если ничего не предпринять, уйдут с рынка 50 процентов компаний, некоторые погибнут полностью», — констатировал председатель московского отделения «Деловой России» Денис Назаров.

Материалы по теме Высокое напряжение Россияне работают сверхурочно и постоянно устают. Почему это только вредит экономике?

По данным на 1 апреля, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число зараженных достигло 861 тысячи, умерших — 42 тысяч. Более 178 тысяч человек выздоровели. Сейчас в Москве введен режим самоизоляции, горожанам рекомендовали не покидать дома без особой необходимости. На улицу можно выйти, чтобы выбросить мусор, выгулять домашнее животное или сходить в магазин или аптеку.

По указу президента, неделя с 30 марта до 5 апреля объявлена нерабочей. По подсчетам экспертов, недельный простой из-за «карантинных каникул» может обойтись российским предприятиям в 917,1 миллиарда рублей. На такую сумму снизится их оборот. Если меры будут продлены на месяц, потери достигнут 5,5 триллиона, что эквивалентно пяти процентам российского ВВП.

Кризис в мировой экономике из-за коронавируса и обрушения цен на нефть после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. В результате стоимость барреля Brent падала ниже 25 долларов за баррель и обновляла минимум с 2003 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!