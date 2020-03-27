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Россияне начали изымать деньги с банковских вкладов

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Россияне начали обращаться в банки с заявлениями о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов после того, как президент России Владимир Путин объявил о распространении НДФЛ на доходы от депозитов и вложений в облигации. Письмо об этом Ассоциация банков России направила председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В банках связывают изъятие средств с отсутствием полной информации о новом налоге и опасаются массового побега из вкладов. Они попросили регулятор подробно разъяснить новые правила, а также расширить инструментарий ЦБ по предоставлению ликвидности кредитным учреждениям на случай оттока средств из-за объявленных кредитных каникул для пострадавших от коронавируса.

Так, кредитные учреждения попросили на шесть месяцев открыть беззалоговые кредитные линии для банков, не входящих в число 11 системно значимых (в общей сложности в России 436 банков), запустить валютное РЕПО под ценные бумаги, принимаемые регулятором в качестве обеспечения. Также в ассоциации заявили, что готовы использовать и иные инструменты, которые предложит регулятор.

Президент Владимир Путин 25 марта во время обращения к нации объявил о введении 13-процентного налога на доходы от депозитов и купонный доход от вложений в облигации. Налогом будут облагаться только проценты на вложения свыше 1 миллиона рублей, а не основная сумма, подчеркнули в Кремле. Там также отметили, что новые правила введены не в связи с тяжелой экономической обстановкой в России, а для восстановления справедливого баланса в экономической сфере. Сроков окончания действия налога глава государства не называл.

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