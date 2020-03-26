В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Россиянам разъяснили новый налог на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям. Им будут облагаться только проценты на вложения свыше 1 миллиона рублей, а не основная сумма, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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В Кремле уточнили, что в случае с вкладами свыше 1 миллиона рублей счета суммироваться не будут. В общей сложности, по данным Кремля, таких вкладов в стране не более 10 процентов.

Как следует из слов Пескова, новые правила введены в России не в связи с тяжелой экономической обстановкой в стране, а для восстановления справедливого баланса в экономической сфере. По его словам, государству хватило бы денег на то, чтобы поддержать пострадавшие от кризиса слои населения и бизнес, и без введения нового налога, пишет «Интерфакс».

Решение распространить НДФЛ на проценты по вкладам и купонные доходы от вложений в облигации было озвучено 25 марта президентом Владимиром Путиным в ходе экстренного обращения к нации. Тогда глава государства заявил, что мера затронет только 1 процент вкладчиков. Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.

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