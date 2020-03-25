В России резко усложнят вывод доходов за рубеж

Президент России Владимир Путин в рамках мер по поддержке российской экономики на фоне эпидемии коронавируса объявил о резком усложнении вывода за рубеж доходов, полученных в виде процентов и дивидендов. Трансляцию выступления главы государства провел телеканал «Россия 24».

В настоящее время две трети таких операций облагаются налогом в 2 процента, Путин предложил увеличить его до 15 процентов.

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Глава государства подчеркнул, что такая мера потребует пересмотра соглашений о двойном налогообложении со многими странами и Россия готова начать переговоры. Если договориться не получится, соглашения разорвут в одностороннем порядке. Путин пообещал начать со стран, через которые проходят «значительные ресурсы российского происхождения».

Объясняя такое решение, президент подчеркнул, что проценты и дивиденды по сути являются доходами физических лиц, а на них в России предусмотрен налог в 13 процентов. «Это, мягко говоря, несправедливо», — отметил он, назвав предлагаемое повышение адекватным.

В качестве других мер Путин распорядился обложить налогом банковские вклады. Речь идет о 13-процентном налоге на процентный доход физических лиц, которые держат на счетах более миллиона рублей.

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