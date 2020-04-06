Экономисты выступили против жестких карантинных мер из-за коронавируса

Установление в России более жестких карантинных мер может привести к серьезному замедлению экономической активности и глубокому социально-экономическому кризису. Против таких мер выступили в Ассоциации независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Экономисты полагают, что начавшийся кризис будет длительным. «Неоправданное введение жестких карантинных ограничений может привести к цепной реакции сворачивания экономической активности с тяжелыми социальными последствиями», — говорится в заявлении организации. Это касается сферы услуг, а также малого и среднего бизнеса.
По последним данным, коронавирусом в России заражены более шести тысяч человек. Большинство случаев инфицирования зафиксировано в Москве. В соответствии с указом президента, апрель в стране объявлен нерабочим. Только в столице из-за этого без работы может остаться около миллиона человек.
По оценкам аналитиков, из-за карантинных ограничений, роста безработицы и девальвации рубля реальные денежные доходы россиян в 2020 году могут сократиться более чем на 5 процентов. Это рискует стать максимальным падением с 2014 года.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения