Экономисты выступили против жестких карантинных мер из-за коронавируса

Установление в России более жестких карантинных мер может привести к серьезному замедлению экономической активности и глубокому социально-экономическому кризису. Против таких мер выступили в Ассоциации независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Экономисты полагают, что начавшийся кризис будет длительным. «Неоправданное введение жестких карантинных ограничений может привести к цепной реакции сворачивания экономической активности с тяжелыми социальными последствиями», — говорится в заявлении организации. Это касается сферы услуг, а также малого и среднего бизнеса.

По последним данным, коронавирусом в России заражены более шести тысяч человек. Большинство случаев инфицирования зафиксировано в Москве. В соответствии с указом президента, апрель в стране объявлен нерабочим. Только в столице из-за этого без работы может остаться около миллиона человек.

По оценкам аналитиков, из-за карантинных ограничений, роста безработицы и девальвации рубля реальные денежные доходы россиян в 2020 году могут сократиться более чем на 5 процентов. Это рискует стать максимальным падением с 2014 года.

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