Российской экономике предрекли окончание «тучных времен». Глава Минфина Антон Силуанов высказал такое мнение в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».
«Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — заявил Силуанов. По его словам, в российской экономике наступает новый этап в связи с распространением коронавируса.
Также глава Минфина отметил, что страна готова к новому этапу. Он добавил, что у Центробанка накоплен достаточный запас золотовалютных резервов. Резервов правительства хватит, чтобы отреагировать на изменения в экономике, считает министр, однако доходная база бюджета может уменьшиться. По словам Силуанова, власти были готовы к такому сценарию.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 69 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения