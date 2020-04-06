В России назвали влияющий на восстановление ЕС после кризиса фактор

Влияющим фактором на восстановление Евросоюза после кризиса является политическая воля, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина в беседе с РИА Новости.

Политик отметила, что план Маршалла, который был реализован после Второй мировой войны, оказался инструментом достижения не только экономических, но и политических целей Соединенных Штатов.

По словам Паниной, проект укрепления Евросоюза носит политический характер и для его реализации нужна политическая воля. «Политические элиты Германии страдают дефицитом геополитической субъектности, среди них нет политика, подобного экс-канцлеру Герхарду Шредеру, который мог бы потянуть такой проект», — сказала депутат.

Панина добавила, что нынешние представители политического класса ФРГ зависят от США и евроатлантических связей. При этом США, по мнению политика, подобный план Маршалла не нужен.

Ранее бывшие министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль предупредили об угрозе распада Евросоюза из-за последствий пандемии коронавируса. По мнению политиков, Европе необходима программа финансовой помощи наподобие плана Маршала. Она должна включать в себя план поддержки стран-членов Евросоюза: медицинско-гуманитарную помощь, краткое и долгосрочное кредитование, которое не будет привязано к строгим критериям Маастрихтского договора, а также долгосрочную программу поощрения инвестиций.

План Маршалла, принятый в 1948 году, предполагал помощь Европе со стороны США на миллиарды долларов. Он помог восстановить европейскую экономику, разрушенную Второй мировой войной.

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