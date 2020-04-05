Экономисты предрекли России неизбежную рецессию

Развитие ситуации с пандемией коронавируса и ценами нефть приведет к рецессии в России. К такому выводу пришли экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Отчет опубликован на сайте организации.

В аналитической записке отмечается, что кризис с последствиями в виде роста бедности и безработицы неизбежен. При этом для России экономический спад может оказаться более серьезным, чем для мира в целом.

Без активной государственной поддержки рецессия может оказаться еще серьезнее, отмечают аналитики. «Жесткий сценарий» подразумевает, что ВВП в 2020 году может упасть на 3–3,3 процента, в 2021 году — на 0,8–1 процент, отмечают авторы документа.

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