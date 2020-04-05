В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису

Мир ждет глобальный экономический кризис, спровоцированный, в том числе, пандемией коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», передает «Интерфакс».

По его словам, кризис «еще заявит о себе» и для борьбы с его проявлениями нужна координация усилий многих стран мира. «Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису. И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», — заявил представитель Кремля.

Ранее ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса. По его словам, с развитием ситуации в мире традиционная часть экономики войдет в стагнацию.

В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

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