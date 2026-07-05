Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:21, 5 июля 2026Мир

Бывший генсек НАТО выступил с неожиданным заявлением о Германии

Столтенберг: Германия превращается в военную державу, я это приветствую
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters

Германия стремительно превращается в военную державу, что хорошо для НАТО. С неожиданным заявлением в интервью Der Spiegel выступил бывший генсек альянса Йенс Столтенберг.

В ответ на замечание журналиста о том, что у Берлина может появиться новая роль в альянсе, Столтенберг отметил, что приветствует такое развитие событий. По его словам, большую роль в этом сыграл нынешний министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Я хорошо помню время, когда ваша страна по расходам на оборону занимала четвертое место после США, Великобритании и Франции. Это радикально изменилось. Германия находится на пути превращения в важную военную державу. Это правильно, и я это приветствую», — сказал он.

Ранее Столтенберг высказался о судьбе НАТО. В настоящее время, подчеркнул он, никто не может дать гарантий, что НАТО будет существовать вечно. На этом фоне властям европейских стран нужно было раньше начинать активно инвестировать в оборонный сектор, считает он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФИФА позволит дисквалифицированному американцу сыграть в 1/8 финала ЧМ

    Описана подготовка восточного фланга НАТО к конфликту с Россией

    Германия столкнулась с необычной проблемой

    В Бельгии задумались об обжаловании допуска ФИФА дисквалифицированного американца

    Генсек НАТО и глава ЕК разочаровались в поддержке США

    В двух регионах тысячи россиян остались без света из-за непогоды

    Бывший генсек НАТО выступил с неожиданным заявлением о Германии

    Премьер страны ЕС отреагировал на референдум о лишении его пожизненных выплат

    В Европе раскритиковали Каллас из-за нового заявления о России

    В европейской стране заявили о катастрофической ситуации с госдолгом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok