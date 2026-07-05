Бывший генсек НАТО выступил с неожиданным заявлением о Германии

Столтенберг: Германия превращается в военную державу, я это приветствую

Германия стремительно превращается в военную державу, что хорошо для НАТО. С неожиданным заявлением в интервью Der Spiegel выступил бывший генсек альянса Йенс Столтенберг.

В ответ на замечание журналиста о том, что у Берлина может появиться новая роль в альянсе, Столтенберг отметил, что приветствует такое развитие событий. По его словам, большую роль в этом сыграл нынешний министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Я хорошо помню время, когда ваша страна по расходам на оборону занимала четвертое место после США, Великобритании и Франции. Это радикально изменилось. Германия находится на пути превращения в важную военную державу. Это правильно, и я это приветствую», — сказал он.

Ранее Столтенберг высказался о судьбе НАТО. В настоящее время, подчеркнул он, никто не может дать гарантий, что НАТО будет существовать вечно. На этом фоне властям европейских стран нужно было раньше начинать активно инвестировать в оборонный сектор, считает он.