Премьер страны ЕС отреагировал на референдум о лишении его пожизненных выплат

Фицо: Референдум о лишении пожизненных выплат премьер-министра закончился фиаско

Референдум, в рамках которого предлагалось лишить премьер-министра Словакии Роберта Фицо пожизненных выплат, обернулся фиаско. Материальные средства, потраченные на его проведение, были выброшены на ветер, заявил словацкий лидер в эфире телеканала ТА3.

По его словам, прошедшее вчера голосование является провалом оппозиционных сил, поскольку его решили провести из-за ненависти. На нем были заданы вопросы, которые можно было обсудить внедрением обычных законов в парламенте, указал политик.

«Явка была катастрофически низкой, это полное фиаско», — отметил Фицо.

Ранее сообщалось, что реальная явка на референдуме о лишении премьер-министра Словакии Роберта Фицо пожизненных выплат и восстановлении ряда упраздненных его правительством институтов составила 15,87 процента. В связи с таким низким показателем он не будет признан действительным.