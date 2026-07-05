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22:17, 5 июля 2026Мир

Премьер страны ЕС отреагировал на референдум о лишении его пожизненных выплат

Фицо: Референдум о лишении пожизненных выплат премьер-министра закончился фиаско
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Marton Monus / Reuters

Референдум, в рамках которого предлагалось лишить премьер-министра Словакии Роберта Фицо пожизненных выплат, обернулся фиаско. Материальные средства, потраченные на его проведение, были выброшены на ветер, заявил словацкий лидер в эфире телеканала ТА3.

По его словам, прошедшее вчера голосование является провалом оппозиционных сил, поскольку его решили провести из-за ненависти. На нем были заданы вопросы, которые можно было обсудить внедрением обычных законов в парламенте, указал политик.

«Явка была катастрофически низкой, это полное фиаско», — отметил Фицо.

Ранее сообщалось, что реальная явка на референдуме о лишении премьер-министра Словакии Роберта Фицо пожизненных выплат и восстановлении ряда упраздненных его правительством институтов составила 15,87 процента. В связи с таким низким показателем он не будет признан действительным.

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