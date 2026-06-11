Людей с болезнями сердца предупредили об опасности поездок на метро летом

Врач Карпенко: Поездка в душном метро может вызвать инфаркт у людей с болезнями сердца

При сердечно-сосудистых заболеваниях перегрев в душных вагонах может спровоцировать приступ. О опасности поездок в метро летом предупредил доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко в беседе с KP.RU.

По словам специалиста, в жару особенно уязвимы люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, а также те, кто перенес инфаркт или инсульт. У них поездка в душном метро может вызвать скачки давления, приступ стенокардии или даже инфаркт. «Особенно опасна резкая смена температур, например, когда после жары в метро вы заходите в прохладный офис или торговый центр», — предупредил врач.

Доктор добавил, что в группе риска также находятся пожилые люди и пациенты с диабетом и заболеваниями почек. Для профилактики опасных состояний в жару он рекомендовал пить больше воды, избегать перегрузок и по возможности не ездить в метро в часы пик.

Ранее специалисты Госпиталя ветеранов войн в Уфе предупредили об опасности ледяного душа в жару. По их словам, холодная вода не помогает снизить температуру, но может навредить здоровью.