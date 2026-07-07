Вернувшийся из армии актер сыграет в драме о спасателях

Вернувшийся из армии актер Глеб Калюжный сыграет в фильме о спасателях «Шкала Рихтера»

Актер Глеб Калюжный, который недавно вернулся из армии после прохождения срочной службы, сыграет главную роль в фильме о российских спасателях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера проекта Максима Рогальского.

Картина получила название «Шкала Рихтера» и будет посвящена работе российских спасателей во время землетрясения в Турции в 2023 году. По сюжету, оператор FPV-дрона обнаруживает под завалами людей, среди которых оказывается его возлюбленная, входящая в состав отряда поисково-спасательной группы.

Режиссерское кресло проекта занял постановщик Александр Бабаев, известный по работе над семейным фильмом «Сокровища гномов» и хоррором «Ряд 19». Помимо Калюжного, главную роль в «Шкале Рихтера» сыграет молодая актриса Ника Здорик.

Ранее вернувшийся из армии актер анонсировал новую патриотическую роль в кино. Звезда «Вампиров средней полосы» заявил, что уже готовится к съемкам в новом проекте.