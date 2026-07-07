СРОЧНО: МОК снял санкции с российских спортсменов

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:09, 7 июля 2026Культура

Вернувшийся из армии актер сыграет в драме о спасателях

Вернувшийся из армии актер Глеб Калюжный сыграет в фильме о спасателях «Шкала Рихтера»
Андрей Шеньшаков

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Актер Глеб Калюжный, который недавно вернулся из армии после прохождения срочной службы, сыграет главную роль в фильме о российских спасателях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера проекта Максима Рогальского.

Картина получила название «Шкала Рихтера» и будет посвящена работе российских спасателей во время землетрясения в Турции в 2023 году. По сюжету, оператор FPV-дрона обнаруживает под завалами людей, среди которых оказывается его возлюбленная, входящая в состав отряда поисково-спасательной группы.

Режиссерское кресло проекта занял постановщик Александр Бабаев, известный по работе над семейным фильмом «Сокровища гномов» и хоррором «Ряд 19». Помимо Калюжного, главную роль в «Шкале Рихтера» сыграет молодая актриса Ника Здорик.

Ранее вернувшийся из армии актер анонсировал новую патриотическую роль в кино. Звезда «Вампиров средней полосы» заявил, что уже готовится к съемкам в новом проекте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Международный олимпийский комитет отменил санкции против российских спортсменов

    Минфин начал бороться с падением российского фондового рынка

    В Китае оказалось только три прибыльных производителя электрокаров

    В России отреагировали на подписание Зеленским сделки по беспилотникам с Эстонией

    Названа цель Зеленского на саммите НАТО

    Вернувшийся из армии актер сыграет в драме о спасателях

    Отели Турции понизили цены для российских туристов

    Трамп захотел перестать защищать Европу от России

    Маткапиталу придумали новое применение

    Окровавленный россиянин в неадекватном состоянии попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok