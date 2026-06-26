Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:54, 26 июня 2026Культура

Вернувшийся из армии актер анонсировал новую патриотическую роль

Отслуживший в армии Глеб Калюжный анонсировал роль в новом патриотическом проекте
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Глеб Калюжный, который недавно вернулся из армии после срочной службы, рассказал о своей роли в секретной картине. Его слова передает «Газета.Ру».

Звезда «Вампиров средней полосы» заявил, что готовится к съемкам в новом патриотическом проекте.

«Я и до армии присматривался к патриотическим картинам. Можете посмотреть "Челюскин. Первые" и "Малыш". В планах что-то новое есть. Но пока рассказывать не буду», — признался молодой актер.

Ранее актер Глеб Калюжный заявил, что его жизнь сильно изменилась после службы в армии. Также он отметил, что остался таким же избирательным в выборе ролей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС

    Семья россиян потратила на отдых в Великобритании более миллиона рублей

    Повысившая цены Apple упала со второго места в списке самых дорогих компаний

    Москвичам рассказали о погоде в выходные

    Раскрыт уровень безработицы в России

    Вернувшийся из армии актер анонсировал новую патриотическую роль

    Полковник в отставке посмеялся над Зеленским и его желанием быть «Наполеончиком»

    Раскрыт преследовавший с ножом молодую девушку пожилой россиянин

    Microsoft поймали на обмане пользователей Windows

    В СНГ высказались о возвращении Грузии в организацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok