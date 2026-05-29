12:31, 29 мая 2026Культура

Звезда «Вампиров средней полосы» описал перемены в жизни после армии

Вернувшийся из армии Глеб Калюжный заявил, что стал ценить простые радости
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Актер Глеб Калюжный заявил, что его жизнь сильно изменилась после службы в армии. Его комментарий передает KP.RU.

«Начинаешь ценить какие-то простые радости — что можешь помыться, выпить кофе. Не то чтобы я был неблагодарным человеком, но теперь другое восприятие», — пояснил артист.

Актер отметил, что остался таким же избирательным в выборе ролей. По его словам, любой проект должен нести положительные эмоции и заставлять людей задуматься.

Калюжный, который год назад был призван на срочную службу в армию России, демобилизовался 26 мая. Артиста встретили родные и коллеги, включая актера Николая Добрынина из «Сватов». Звезда сериала «Вампиры средней полосы» проходил службу в Семеновском полку, который считается элитным подразделением Российской армии.

