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18:16, 7 июля 2026Экономика

Минфин начал бороться с падением российского фондового рынка

Минфин отказался от продажи ОФЗ из-за падения российского фондового рынка
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

На фоне достижения российским фондовым рынком многолетних минимумов Минфин объявил об отказе от аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), запланированного на 8 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Официальной причиной названы «сохраняющаяся волатильность на финансовых рынках» и необходимость «содействия стабилизации рыночной ситуации».

Ранее во вторник, 7 июля, индекс Мосбиржи опустился до 2117,5 пункта, что стало наименьшим значением с декабря 2022 года. Текущая неделя — уже 18-я по счету, в ходе которой фондовый рынок снижается, это максимальный период за всю историю существования площадки.

Новое размещение ОФЗ могло поспособствовать дополнительной распродаже акций и перекладыванию средств в государственные облигации, что усугубило бы ситуацию на рынке. На фоне решения Минфина индекс скорректировался до 2185 пунктов.

Аналитики указывают, что динамику фондового рынка целиком определяет стабильный негативный новостной фон, который не позволяет строить оптимистичные прогнозы. Речь идет об отсутствии переговоров по остановке боевых действий на Украине, снижении цен на нефть после разблокировки Ормузского пролива и ужесточении риторики Банка России по поводу дальнейшей траектории ключевой ставки.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин признал, что в текущих условиях сохранение регулятором текущего уровня ставки будет уже хорошим вариантом.

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