Путин заявил о необходимости собрать все ресурсы в кулак

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости «собрать в кулак все наши ресурсы». Об этом он рассказал 8 апреля в ходе совещания с губернаторами, трансляция которого доступна на видеохостинге Youtube.

Глава государства призвал регионы существенно нарастить возможности медучреждений. По его словам, все вопросы по борьбе с коронавирусом нужно решать быстро и оперативно.

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Также президент поручил Минфину дать возможность регионам самим определять, на чем сконцентрировать ресурсы для борьбы с вирусом.

Ранее российский лидер заявил, что пик распространения нового вируса в стране еще не пройден, однако, по его словам, ситуация небезнадежная. Об этом же рассказывал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, власти должны быть готовы к ухудшению ситуации.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе; 63 человека умерли, 580 — выздоровели.

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