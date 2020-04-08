Путин поручил регионам решать проблему с распространением коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил Министерству финансов дать регионам возможность поступать гибко в ситуации с распространением коронавируса. Об этом он заявил в ходе совещания с главами российских регионов, трансляция которого доступна на YouTube.

По словам главы государства, регионам важно концентрировать внимание на проблемах, которые лучше видны на местах. «Подчеркну, предоставляя такую свободу маневра, будем строго спрашивать, оценивать результат по реальной готовности», — добавил Путин.

Ранее 8 апреля в ходе того же совещания президент дал регионам неотложную задачу по борьбе с коронавирусом — обеспечить готовность медучреждений. Он также призвал существенно нарастить ресурсы и возможности медучреждений.

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