В ВОЗ объяснили рост числа случаев коронавируса в Москве

Рост числа заразившихся коронавирусом москвичей стал результатом расслабленного поведения жителей столицы за последние десять дней, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью программе «Воскресный Вечер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия-1».
«К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: "А это не касается меня"» — посетовала она.
11 апреля заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила, что во время второй нерабочей недели граждане «расслабились». По ее словам, увеличилось количество случаев нарушения режима самоизоляции. В связи с этим, пояснила она, власти приняли решение об ужесточении ограничений, в частности введении пропускного режима.
За последние сутки в Москве подтверждено 1306 новых случаев заражения коронавирусом, что на 276 случаев больше, чем в предыдущий день. Общее число заразившихся в стране увеличилось до 15 770.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения