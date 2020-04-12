Кадыров придумал наказание для нарушителей карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров придумал наказание для нарушителей режима самоизоляции — он предложил отправлять их на сельскохозяйственные работы. Его слова передает портал «Чечня Сегодня».

По мнению руководителя региона, несправедливо наказывать всю семью за ошибку одного из родственников, поэтому нарушители будут оплачивать долг перед обществом иначе. «Ему не сиделось дома, и он вышел? Ну так пусть целый день работает на поле и приносит пользу. Мы найдем ему работу. Пусть пашет поля, сеет и выращивает», — сказал Кадыров.

По словам главы Чечни, нарушители не вернутся домой до окончания эпидемии во всей России.

Кадыров неоднократно выступал с критикой нарушителей карантина. Глава Чечни 6 апреля похвалил силовиков за избиение нарушителя режима самоизоляции и пообещал поощрить их. «Мне лучше одного ударить, чем тысячи человек похоронить. Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ», — сказал Кадыров.

Чечня стала первым регионом России, который полностью закрыл въезд и выезд из-за угрозы распространения коронавируса. Кадыров призвал жителей республики вернуться на родину до 5 апреля. Ограничения не коснутся транспортных перевозок продовольствия и медикаментов. Кроме того, в республике запрещают выходить по ночам на улицу. По словам Кадырова, это не комендантский час, а режим «стоп движение».

По последним данным, в Чечне выявлено 43 случая заражения коронавирусом, 3 человека умерли, 15 пациентов излечились. Всего в России насчитывается 15 770 зараженных.

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