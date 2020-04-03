Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в регионе с пятницы, 3 апреля. Об этом пишет ТАСС.
«Это не комендантский час, это "стоп движение". Комендантский час мы не имеем права вводить», — пояснил Кадыров. Он отметил, что власти объявили соответствующий режим для того, чтобы «очистить» улицы, города и села для спокойной работы техники, которая обрабатывает улицы населенных пунктов Чечни дезинфицирующим раствором.
О том, что в Чечне запретят выходить по ночам на улицу из-за коронавируса с 20:00 до 8:00 Кадыров ранее сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что список организаций и служб, имеющих право на проезд ночью, уже есть у соответствующих ведомств.
По последним данным, в Чечне зафиксировано десять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался. С 28 марта местные власти ужесточили карантинные меры, ограничив движение через административные границы Чечни. Жителям республики запретили покидать дома без уважительной причины.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения