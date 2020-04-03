Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в регионе с пятницы, 3 апреля. Об этом пишет ТАСС.

«Это не комендантский час, это "стоп движение". Комендантский час мы не имеем права вводить», — пояснил Кадыров. Он отметил, что власти объявили соответствующий режим для того, чтобы «очистить» улицы, города и села для спокойной работы техники, которая обрабатывает улицы населенных пунктов Чечни дезинфицирующим раствором.

О том, что в Чечне запретят выходить по ночам на улицу из-за коронавируса с 20:00 до 8:00 Кадыров ранее сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что список организаций и служб, имеющих право на проезд ночью, уже есть у соответствующих ведомств.

По последним данным, в Чечне зафиксировано десять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался. С 28 марта местные власти ужесточили карантинные меры, ограничив движение через административные границы Чечни. Жителям республики запретили покидать дома без уважительной причины.

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