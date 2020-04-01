В Чечне умерла первая пациентка с коронавирусом

В Чечне умерла пожилая женщина, у которой выявили коронавирус — это первый летальный случай в регионе. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Рита Термулаева, передает ТАСС.

По словам Термулаевой, женщине было 82 года, она приехала из Москвы.

По данным оперативного штаба, на 1 апреля в Чечне зафиксирован один случай заражения коронавирусом.

28 марта власти Чечни ужесточили карантинные меры. Так, в республике ограничили движение через административные границы, а также ввели ограничение на передвижения внутри республики и на въезд в Грозный. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, меры по борьбе с инфекцией реализуются под лозунгом Убить коронавирус. Он добавил, что местные жители их одобряют.

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