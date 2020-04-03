Первый российский регион запретил выходить по ночам на улицу из-за коронавируса. В Чечне с 3 апреля запрещается движение транспорта и пешеходов с 20:00 до 8:00, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что список организаций и служб, имеющих право на проезд ночью, уже есть у соответствующих ведомств. Он назвал такую меру вынужденной для борьбы с коронавирусом.
«Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения. Этого мы и намерены добиться! #убитькоронавирус», — подытожил глава Чечни в своем посте. Также он напомнил, что с 5 апреля запрещается въезд в республику всех видов транспорта
Ранее в апреле стало известно, что Чечня из-за распространения коронавируса с 5 апреля полностью закрывает въезд и выезд. Кадыров призвал жителей региона вернуться в республику до 5 числа. «В противном случае они не смогут ни въехать, ни выехать из республики», — отметил он и добавил, что ограничения не коснутся транспортных перевозок продовольствия и медикаментов.
По последним данным, в Чечне зафиксировано десять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался. С 28 марта местные власти ужесточили карантинные меры, ограничив движение через административные границы Чечни. Жителям республики запрещено покидать дома без уважительной причины.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения