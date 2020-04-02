Кадыров показал свою команду по спасению Чечни от коронавируса

@kadyrov._95 / Instagram

Глава Чечни Рамзан Кадыров проинспектировал дезинфекцию улиц Грозного и показал свою команду по спасению республики от коронавируса. Видео он опубликовал в Instagram-аккаунте.

По словам Кадырова, проезжую часть и прилегающие территории в настоящий момент обрабатывают 19 единиц спецтехники, а дезинфицирующим службам помогают сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии. «Они обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники и соблюдение мер дорожной безопасности», — объяснил Кадыров.

Глава республики отметил, что в Чечне делают все, чтобы разорвать цепь распространения пандемии коронавируса. «Для достижения этой цели мы готовы применять все имеющиеся у нас средства и возможности! Да хранит нас Всевышний Аллах!» — добавил Кадыров.

Чечня стала первым регионом России, который полностью закрыл въезд и выезд из-за угрозы распространения коронавируса. Кадыров призвал жителей республики вернуться на родину до 5 апреля. Ограничения не коснутся транспортных перевозок продовольствия и медикаментов.

По последним данным, в Чечне зафиксировано десять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался. С 28 марта местные власти ужесточили карантинные меры, ограничив движение через административные границы Чечни. Жителям республики запрещено покидать дома без уважительной причины.

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