Кадыров показал свою команду по спасению Чечни от коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров проинспектировал дезинфекцию улиц Грозного и показал свою команду по спасению республики от коронавируса. Видео он опубликовал в Instagram-аккаунте.
По словам Кадырова, проезжую часть и прилегающие территории в настоящий момент обрабатывают 19 единиц спецтехники, а дезинфицирующим службам помогают сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии. «Они обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники и соблюдение мер дорожной безопасности», — объяснил Кадыров.
Глава республики отметил, что в Чечне делают все, чтобы разорвать цепь распространения пандемии коронавируса. «Для достижения этой цели мы готовы применять все имеющиеся у нас средства и возможности! Да хранит нас Всевышний Аллах!» — добавил Кадыров.
Чечня стала первым регионом России, который полностью закрыл въезд и выезд из-за угрозы распространения коронавируса. Кадыров призвал жителей республики вернуться на родину до 5 апреля. Ограничения не коснутся транспортных перевозок продовольствия и медикаментов.
По последним данным, в Чечне зафиксировано десять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался. С 28 марта местные власти ужесточили карантинные меры, ограничив движение через административные границы Чечни. Жителям республики запрещено покидать дома без уважительной причины.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения