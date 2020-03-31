Кадыров рассказал о лозунге Чечни в борьбе с коронавирусом

Меры по борьбе с коронавирусом жители Чечни одобряют, они реализуются под лозунгом: «Убить коронавирус»! Об этом глава республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что меры по закрытию административной границы и ограничению пребывания граждан на улицах были приняты своевременно.
«Мы поставили цель разорвать цепочку распространения вируса и уверенно к ней двигаемся. Наш лозунг: "Убить коронавирус!" И мы знаем, как это сделать», — подчеркнул он.
Ранее во вторник, 31 марта, глава Чечни раскритиковал российских губернаторов за медлительность в борьбе с коронавирусом. Он также успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь».
С 28 марта власти Чечни ужесточили карантинные меры, ограничив движение через административные границы Чечни. Также ввели ограничения на передвижения внутри республики, на въезд в Грозный.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения