Кадыров рассказал о лозунге Чечни в борьбе с коронавирусом

Меры по борьбе с коронавирусом жители Чечни одобряют, они реализуются под лозунгом: «Убить коронавирус»! Об этом глава республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что меры по закрытию административной границы и ограничению пребывания граждан на улицах были приняты своевременно.

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«Мы поставили цель разорвать цепочку распространения вируса и уверенно к ней двигаемся. Наш лозунг: "Убить коронавирус!" И мы знаем, как это сделать», — подчеркнул он.

Ранее во вторник, 31 марта, глава Чечни раскритиковал российских губернаторов за медлительность в борьбе с коронавирусом. Он также успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь».

С 28 марта власти Чечни ужесточили карантинные меры, ограничив движение через административные границы Чечни. Также ввели ограничения на передвижения внутри республики, на въезд в Грозный.

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