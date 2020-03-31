Кадыров раскритиковал губернаторов за медлительность в борьбе с коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал российских губернаторов за медлительность в борьбе с коронавирусом. Он высказался в прямом эфире телекомпании Грозный.

«Президент сделал обращение к народу, государство принимает необходимые меры: строят больницы, создают дополнительные места для экстренных случаев, закупаются медикаменты. А мы, регионы, еще не чувствуем все эту ситуацию, мы пишем посты в Instagram, выступаем по телевидению, а конкретные меры мало кто принимает», — отметил Кадыров.

Материалы по теме Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции Новые меры коснутся всех москвичей. Что нужно знать?

По его словам, власти республики начали поэтапно вводить ограничения, чтобы не пугать и не вводить в стресс народ, за что многие раскритиковали их действия. Кадыров добавил, что большинство регионов начали только сейчас принимать меры, которые в Чечне приняли две недели назад. Глава республики сказал, что за этот период многие успели заразиться, и отметил важность времени в борьбе с коронавирусом.

Кадыров также пообещал помощь Чечни соседним регионам, если в этом будет необходимость.

Ранее в марте Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин и распространяющих коронавирус на окружающих. Он предупредил чеченцев о необходимости соблюдать режим самоизоляции и призвал не передвигаться туда-сюда. Также он отметил, что в случае быстрого массового инфицирования власти не смогут помочь больным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!