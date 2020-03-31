Кадыров раскритиковал губернаторов за медлительность в борьбе с коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал российских губернаторов за медлительность в борьбе с коронавирусом. Он высказался в прямом эфире телекомпании Грозный.
«Президент сделал обращение к народу, государство принимает необходимые меры: строят больницы, создают дополнительные места для экстренных случаев, закупаются медикаменты. А мы, регионы, еще не чувствуем все эту ситуацию, мы пишем посты в Instagram, выступаем по телевидению, а конкретные меры мало кто принимает», — отметил Кадыров.
По его словам, власти республики начали поэтапно вводить ограничения, чтобы не пугать и не вводить в стресс народ, за что многие раскритиковали их действия. Кадыров добавил, что большинство регионов начали только сейчас принимать меры, которые в Чечне приняли две недели назад. Глава республики сказал, что за этот период многие успели заразиться, и отметил важность времени в борьбе с коронавирусом.
Кадыров также пообещал помощь Чечни соседним регионам, если в этом будет необходимость.
Ранее в марте Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин и распространяющих коронавирус на окружающих. Он предупредил чеченцев о необходимости соблюдать режим самоизоляции и призвал не передвигаться туда-сюда. Также он отметил, что в случае быстрого массового инфицирования власти не смогут помочь больным.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения