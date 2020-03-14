Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса. Перевод его выступления перед правительством республики приводит «Би-би-си».

«Боятся, что он [вирус] придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь!» — успокоил Кадыров. Глава Чечни отметил, что от гриппа умирают тысячи людей, и если у человека крепкое здоровье, он перенесет болезнь.

«Те, у кого его [здоровья] нет, не перенесут», — отметил Кадыров и посоветовал пить воду с лимоном и медом для укрепления иммунитета. «Ешьте чеснок, кровь чистая будет», — добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров дал россиянам советы по профилактике коронавируса. Он призвал отказаться от заграничных поездок, посещения массовых мероприятий и мест скопления людей. Также он напомнил мусульманам о необходимости молиться пять раз в день.

В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось до 59 человек. Все заболевшие посещали в последние две недели Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию.

По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 147 тысяч случаев коронавируса, более 5,5 тысячи человек погибли, свыше 71 тысячи излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!