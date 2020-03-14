В России за сутки зарегистрировали еще 14 случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

Таким образом, число зараженных коронавирусом россиян выросло до 59 человек.

Ранее стало известно, что у двух жителей Кемеровской области обнаружили коронавирус. Отмечалось, что еще один случай под подозрением в Новокузнецке. Жителя города госпитализировали для дальнейшей проверки.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с заболеванием в мире развивается по неблагоприятному сценарию. На стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией он отметил, что россияне должны получать максимально полную и достоверную информацию о ситуации с заболеванием и мерах профилактики.

По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 147 тысяч случаев коронавируса, более 5,5 тысячи человек погибли, свыше 71 тысячи излечились.

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