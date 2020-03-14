Стало известно о состоянии двух заразившихся коронавирусом россиян

Среди заразившихся коронавирусом в Кемеровской области нет тяжелых больных. Один из них находится в состоянии средней тяжести, состояние второго оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного областного специалиста по инфекционным болезням Ольгу Бородкину.

Замруководителя Роспотребнадзора по Кемеровской области Надежда Кутькина заявила, что оба заразившихся прибыли из Италии 7 марта. «Контактных в области четверо, один контактный госпитализирован, трое под домашним наблюдением. В настоящее время устанавливаются остальные контакты, в том числе и в самолете», — сказала она.

По данным РИА Новости, в Кузбассе все медицинские учреждения приведены в режим готовности. Так, в регионе разработаны порядок приема пациентов с подозрением на коронавирус, а также проведены подготовительные мероприятия.

О том, что у двоих россиян в Кемеровской области обнаружили коронавирус, стало известно ранее 14 марта. Отмечалось, что еще один случай под подозрением в Новокузнецке. Жителя города госпитализировали для дальнейшей проверки.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Погибли 5,4 тысячи человек, 71,7 тысячи зараженных излечились. В России коронавирусом заразились 47 человек.

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