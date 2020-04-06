Кадыров ответил Мишустину на критику закрытия границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о закрытии границ между регионами. В своем Telegram-канале он отметил, что хочет высказать свое мнение по этому поводу.

Кадыров отметил, что в десятках субъектов России введены ограничения в разной форме. «Но, если он [Мишустин] имел в виду именно ЧР, его вводят в заблуждение, дают неправильную информацию», — заявил глава Чечни.

По словам Кадырова, в республике никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования. «Если есть вопросы, касающиеся принимаемых в моем регионе мер, почему не позвонили ни руководители штаба РФ, ни представители федеральных правоохранительных органов России? Никто не поинтересовался!» — написал Кадыров.

Материалы по теме «Мы способны защищать себя и наших близких» Как коронавирус убивает людей и когда он исчезнет?

Руководитель Чечни рассказал, что ему позвонил полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка и со ссылкой на главу Северной Осетии сообщил, что в Моздоке остались жители Чечни, которых не впускают в республику. «Связались с руководством РСО-А, они говорят, что не давали такой информации», — отметил Кадыров и добавил, что хочет спросить Мишустина и «других», откуда появилась такая информация, и почему не изучили, какие меры принимаются в республике.

Кадыров отметил, что власти республики считают, что одними из первых принимают правильные решения и попросил задавать все возникающие вопросы ему и оперативному штабу. Кроме того, он подчеркнул, что в республику не будут впускать лиц без прописки в Чечне. «Мы готовы к любому развитию ситуации, ни о чем не просим, лишь бы не мешали сплетнями», — добавил Кадыров.

Ранее Мишустин призвал глав регионов вводить адекватные ограничения на передвижение людей и раскритиковал их за избыточные меры. По его словам, на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда в некоторых регионах закрывались административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта.

Кадыров 1 апреля объявил о закрытии Чечни из-за коронавируса и призвал всех жителей республики вернуться на родину до 5 апреля. «В противном случае они не смогут ни въехать, ни выехать из республики», — говорилось в сообщении.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!