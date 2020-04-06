Мишустин призвал вводить в регионах адекватные ограничения на передвижение

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов вводить адекватные ограничения на передвижение людей. Об этом глава правительства сообщил в ходе совещания с вице-премьерами, трансляцию ввел телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.

По его словам, на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда в некоторых регионах закрывались административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта. «Не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и мерам, которые введены президентом», — сказал он.

Материалы по теме «Мы способны защищать себя и наших близких» Как коронавирус убивает людей и когда он исчезнет?

За последние сутки в России выявлено 954 случая заражения коронавирусом. Больше всего в Москве (591), Московской области (82), Санкт-Петербурге (35) и Республике Коми (31). В Татарстане выявлено 16 новых пациентов, в Краснодарском крае — 11. По 10 новых случаев в Ивановской, Тульской и Вологодской областях. В остальных регионах — мене 10 зараженных за сутки.

Общее число зараженных в России превысило шесть тысяч человек. Умерло 47 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!