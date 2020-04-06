Мишустин призвал вводить в регионах адекватные ограничения на передвижение

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов вводить адекватные ограничения на передвижение людей. Об этом глава правительства сообщил в ходе совещания с вице-премьерами, трансляцию ввел телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.
По его словам, на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда в некоторых регионах закрывались административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта. «Не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и мерам, которые введены президентом», — сказал он.
За последние сутки в России выявлено 954 случая заражения коронавирусом. Больше всего в Москве (591), Московской области (82), Санкт-Петербурге (35) и Республике Коми (31). В Татарстане выявлено 16 новых пациентов, в Краснодарском крае — 11. По 10 новых случаев в Ивановской, Тульской и Вологодской областях. В остальных регионах — мене 10 зараженных за сутки.
Общее число зараженных в России превысило шесть тысяч человек. Умерло 47 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения