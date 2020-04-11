В мэрии Москвы назвали причины ужесточения ограничений из-за коронавируса

Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова назвала причины ужесточения ограничений в столице, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».
По ее словам, решение было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции.
Ракова отметила, что в течение первой нерабочей недели граждане ответственно подошли к самоизоляции, однако на второй неделе «расслабились». «Резко увеличилось количество машин на улицах и просто гуляющих людей. Все это не могло не подтолкнуть нас к тому, чтобы ужесточить правила», — сообщила Ракова.
С понедельника, 13 апреля, в столице начинают вводить пропускной режим. В первую очередь пропуска станут выдавать для поездок на работу, а затем и для поездок в других целях, в том числе для перемещения внутри района. Для контроля за исполнением режима привлекут сотрудников Росгвардии.
В России за минувшие сутки зарегистрировали 1667 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Москве 1030 человек. Общее количество инфицированных в стране достигло 13 584 в 82 регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения