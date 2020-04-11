В мэрии Москвы назвали причины ужесточения ограничений из-за коронавируса

Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова назвала причины ужесточения ограничений в столице, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, решение было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции.

Ракова отметила, что в течение первой нерабочей недели граждане ответственно подошли к самоизоляции, однако на второй неделе «расслабились». «Резко увеличилось количество машин на улицах и просто гуляющих людей. Все это не могло не подтолкнуть нас к тому, чтобы ужесточить правила», — сообщила Ракова.

С понедельника, 13 апреля, в столице начинают вводить пропускной режим. В первую очередь пропуска станут выдавать для поездок на работу, а затем и для поездок в других целях, в том числе для перемещения внутри района. Для контроля за исполнением режима привлекут сотрудников Росгвардии.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 1667 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Москве 1030 человек. Общее количество инфицированных в стране достигло 13 584 в 82 регионах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!